Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, morre afogado após falha mecânica em barco durante campeonato de pesca no Paraná

O corpo de Matheus foi encontrado após nove dias de buscas na represa Salto Santiago; organizador informou rompimento do cabo de direção que fez a embarcação rodar.

Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, foi encontrado morto após nove dias de buscas na represa Salto Santiago, em Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. O jovem desapareceu no dia 12 de setembro durante a 6ª etapa do 21º Campeonato Santiago Pesca Esportiva de Traíra.

Segundo a organização do evento, a embarcação da equipe teve o rompimento do cabo de direção, o que fez o barco rodar e arremessou os competidores para a água. Dois homens que estavam na mesma embarcação foram socorridos; Matheus não foi localizado imediatamente.

Buscas e localização do corpo

O corpo de Matheus foi encontrado no domingo (20), após nove dias de buscas, a cerca de 60 metros do ponto do acidente e a aproximadamente 30 metros de profundidade, conforme informou o Corpo de Bombeiros.

Comunicado da organização

O Santiago Pesca Esportiva divulgou nota lamentando a fatalidade, informando que foi iniciado um protocolo de apoio com embarcações e membros da associação e que a etapa do campeonato foi cancelada. A organização afirmou também que orienta as equipes sobre o uso de equipamentos de proteção e agradeceu o apoio prestado nas buscas.

Velório e homenagens

O velório e o sepultamento de Matheus ocorreram nesta segunda-feira (21) na Capela Mortuária Municipal de Laranjeiras do Sul. Amigos fizeram um cortejo em homenagem usando motos das competições. Matheus atuava como atleta de pesca esportiva e também participou de campeonatos de motocross. A família deixou a mensagem: ‘Matheus sempre será a luz das nossas vidas e a saudade infinita’. Ele deixou pai, mãe e irmã.