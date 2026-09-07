O partido Alternativa para a Alemanha, conhecido como AfD, alcançou um resultado expressivo e inédito nas eleições estaduais realizadas neste domingo, na Saxônia-Anhalt.

O desempenho do grupo coloca uma sigla de extrema direita à beira de assumir o poder em um governo estadual pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Embora não tenha atingido a maioria absoluta, o partido obteve 44% dos votos, consolidando uma derrota para os conservadores do chanceler Friedrich Merz. O resultado reflete uma insatisfação generalizada com a atual coalizão governista alemã.

A eleição na Saxônia-Anhalt é vista como um termômetro para o futuro político do país. Com uma participação de 77%, os eleitores demonstraram um forte desejo de mudança, conferindo à AfD um papel de destaque inédito no cenário doméstico.

O impacto do resultado para o governo de Friedrich Merz

O revés para o chanceler Friedrich Merz é considerado significativo. Pesquisa indicam que cerca de 87% dos eleitores locais estão insatisfeitos com a gestão federal, o que favoreceu o crescimento da extrema direita nas urnas.

Merz, que enfrenta baixos índices de aprovação, viu sua estratégia de reformas Econômica ser ignorada por boa parte do eleitorado. O cenário político fragmentado dificulta a formação de Aliança tradicionais para conter o avanço do partido vitorioso.

A agenda política da AfD e o desafio de formar governo

A AfD, que já é o partido mais popular da Alemanha em nível nacional, defende uma agenda baseada em restrições severas à imigração e o restabelecimento de relações com a Rússia. O grupo também propõe o corte de apoio à Ucrânia e a saída do euro.

Apesar da vitória, a formação de um governo estadual é um desafio, visto que os principais Partido alemães se recusam a colaborar com a legenda, classificada como extremista pelo serviço de inteligência interna da Alemanha.

Repercussão internacional e o futuro das eleições federais

O sucesso do partido foi celebrado por líderes de extrema direita ao redor do mundo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou o resultado em suas redes sociais, destacando a magnitude do evento no contexto europeu.

Para os candidatos da AfD, como Ulrich Siegmund, este é apenas o primeiro passo rumo às eleições federais de 2029. O partido promete manter a linha dura em temas como segurança, imigração e a promoção de valores tradicionais alemães.

Perguntas Frequentes

1. O que a AfD propõe para a imigração? O partido defende restrições severas e propõe que filhos de refugiados sejam ensinados em turmas segregadas nas escolas.

2. Por que os Outras Partido não querem se aliar à AfD? A legenda é classificada pelo serviço de inteligência interna da Alemanha como um grupo de extrema direita, o que gera resistência entre as siglas tradicionais.

3. Qual foi a participação eleitoral na Saxônia-Anhalt? Segunda a emissora ZDF, a participação foi elevada, alcançando a marca de 77% dos eleitores aptos.

4. A AfD já pode governar o estado sozinha? Não, pois o partido não alcançou a maioria absoluta e enfrenta um isolamento político imposto pelos demais Partido alemães.

5. Qual a posição da AfD sobre a guerra na Ucrânia? O programa do partido defende o corte do apoio financeiro e militar à Ucrânia e o restabelecimento de relações diplomáticas e comerciais com a Rússia.