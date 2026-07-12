Festa linda e cheia de encanto, preparada com todo carinho pela @decorandocomvan…

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Festa linda e cheia de encanto, preparada com todo carinho pela @decorandocomvanessa 🎉✨
Se você deseja eternizar momentos especiais com uma decoração única e personalizada, a Vanessa é a escolha certa! 💕
Ela realiza todos os tipos de eventos, garantindo beleza e sofisticação para cada detalhe:
🎂 Aniversários (infantis e adultos)
💒 Casamentos
👶 Chá de bebê e chá revelação
🙏 Batizados
🏢 Eventos corporativos
Cada celebração é planejada com amor, criatividade e dedicação para tornar seu dia inesquecível. 🌷✨
Entre em contato pelo WhatsApp: (44) 99916-6142 📞 e transforme sua festa em um verdadeiro sonho!
📍 Atendimento em Ubiratã e região
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