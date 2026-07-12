Luisa Stefani perde final de duplas e fica com o vice em Wimbledon

O início de jogo foi complicado para a dupla da brasileira. Logo no primeiro game de saque, a canadense perdeu o serviço. Assim, a chinesa e a francesa já abriram 2 a 0 no placar. Na sequência, Luisa não sacou bem, e as rivais abriram 4 a 0. A partir dali, a dupla da brasileira começou a equilibrar o jogo, chegou a reduzir a vantagem no placar para a 5 a 3. No fim, 6/3 para Guo e Mladenovic, mas a atitude da dupla da Luisa já era outra.