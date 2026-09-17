Série especial sobre eleições prossegue com programa que trata das principais novidades para o pleito deste ano, como o uso da IA

A edição desta semana do MP no Rádio dá sequência à série especial sobre as eleições de 2026. O Promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori, que atua na Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do Ministério Público do Paraná, fala sobre as principais novidades do pleito deste ano, como a regulamentação do uso dos recursos de inteligência artificial, o financiamento de campanha por meio de plataformas na internet e as regras para a propaganda eleitoral, entre outros temas.

Acesse o programa:

• Edição completa

• Bloco um

• Bloco dois

Ilícitos eleitorais – Na semana anterior, o MP no Rádio iniciou a série voltada às eleições de 2026. O primeiro programa tratou dos principais ilícitos eleitorais, como compra de votos, assédio eleitoral e uso da máquina pública em campanha, entre outros. O entrevistado foi o assessor jurídico Guilherme França e Silva, da Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

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