Paraná vai testar radares que calculam velocidade média em rodovias

Concessionárias autorizadas pela ANTT vão instalar o sistema em 13 trechos; teste terá pelo menos 180 dias e não aplicará multas.

O Paraná receberá testes de um sistema de radares que calcula a velocidade média dos veículos ao longo de trechos das rodovias do estado. A operação será feita por concessionárias autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo a ANTT e reportagem do G1, o período de experimentação terá duração mínima de 180 dias, poderá ser prorrogado e, durante esse intervalo, não serão aplicadas multas. O início das instalações depende de cada empresa; algumas já deram início aos trâmites.

Como funciona

Em vez de registrar a velocidade em um ponto isolado, o sistema usa dois aparelhos instalados a alguns quilômetros de distância dentro de um mesmo trecho. As informações coletadas por ambos são cruzadas para calcular o tempo gasto pelo veículo naquele percurso e, com isso, determinar a velocidade média.

Por exemplo: em um trecho de 5 quilômetros com limite de 80 km/h, o motorista precisa levar pelo menos 3 minutos e 45 segundos para completar o percurso; se chegar antes, a velocidade média estará acima do permitido.

Período de testes, avisos e próximos passos

O período de testes terá, na prática, ao menos 180 dias e pode ser estendido, segundo a ANTT. Durante a fase experimental não haverá aplicação de multas e, conforme o órgão, os locais onde o sistema for utilizado deverão informar os usuários sobre a realização do experimento.

Onde serão feitos os testes

O experimento está previsto, a princípio, em 13 trechos de rodovias distribuídos por diferentes regiões do Paraná, segundo G1. A lista específica de trechos e o calendário de instalação dependem das concessionárias responsáveis por cada rodovia.