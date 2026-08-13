Zoológico de Cascavel recebe fêmeas ameaçadas de macaco-aranha-de-testa-branca para conservação

O Zoológico Municipal de Cascavel, referência em bem-estar animal no Paraná, recebeu duas fêmeas de macaco-aranha-de-testa-branca (Ateles marginatus), espécie endêmica da Amazônia brasileira e ameaçada de extinção. A chegada dessas macacas reforça o compromisso da instituição com a conservação da fauna brasileira.

As duas macacas, mãe e filha, nasceram no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, em Sorocaba (SP), e foram transportadas gratuitamente através do programa Avião Solidário da Latam, encurtando o tempo de viagem em cerca de 10 horas comparado ao transporte terrestre, chegando ao aeroporto de Foz do Iguaçu (PR).

Cuidados e adaptação no novo habitat

Após o deslocamento, os animais foram levados ao Zoológico de Cascavel e passaram por quarentena, avaliação médico-veterinária e monitoramento clínico. Segundo a bióloga Vanilce Pereira, equipes técnicas acompanham as fêmeas para adaptação ao ambiente, ajustes na alimentação e integração gradual ao manejo local.

Depois da liberação veterinária, as macacas deverão dividir o recinto com outra fêmea da mesma espécie já mantida no zoológico, promovendo interação social importante para o bem-estar e reprodução.

Projeto nacional de conservação

Essa transferência integra o Projeto de Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, realizado por meio de Acordo de Cooperação Técnica entre a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O objetivo é fortalecer a diversidade genética e o manejo integrado da espécie sob cuidados humanos.

Sobre o Zoológico de Cascavel

Localizado no Parque Natural Municipal Danilo Galafassi, em uma área de 20 hectares, o Zoológico de Cascavel abriga mais de 350 animais de 72 espécies e é reconhecido pelo acolhimento de animais resgatados por órgãos ambientais como Ibama e IAT. O espaço promove conservação da biodiversidade, educação ambiental, pesquisa científica e lazer gratuito para a população, funcionando aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, com entrada mediante retirada de ingresso pelo site oficial.

Perguntas frequentes

Qual a importância da chegada das macacas-aranha no Zoológico de Cascavel?

Elas reforçam o programa nacional de conservação de espécies ameaçadas, contribuindo para a diversidade genética e manejo integrado do macaco-aranha-de-testa-branca.

Como foi realizado o transporte das macacas-aranha?

O transporte foi feito gratuitamente pelo programa Avião Solidário da Latam, de Sorocaba (SP) até Foz do Iguaçu (PR), reduzindo o tempo em cerca de 10 horas comparado ao transporte por terra.

Que cuidados as macacas recebem após a chegada?

As fêmeas passam por quarentena, avaliação médico-veterinária e monitoramento clínico, além de acompanhamento técnico para adaptação alimentar e integração social ao ambiente do zoológico.