O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, oficializou a data de votação da proposta que busca encerrar a escala 6×1 e implementar novas regras na jornada laboral brasileira.

A expectativa em torno da mudança na legislação trabalhista ganha um novo capítulo. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, confirmou que a análise em plenário da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que trata do fim da escala 6×1 ocorrerá na próxima terça-feira (6).

O anúncio encerra um período de espera, visto que o tema tramitava na Casa após ter sido aprovado na Câmara dos Deputados ainda no final de maio. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a presidência do Senado destacou que o assunto será tratado com equilíbrio e respeito às diferentes visões.

A decisão de pautar o texto ocorre após passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em setembro. Na ocasião, o presidente da Casa sinalizou que o debate seria retomado logo após o período eleitoral, cumprindo agora o compromisso assumido com parlamentares e com a sociedade.

O que propõe a PEC 221 de 2019

A proposta central da PEC 221 de 2019 é substituir o modelo atual de escala 6×1 pela obrigatoriedade de, pelo menos, dois dias de descanso semanal. Além da mudança nas folgas, o projeto prevê a redução da jornada de trabalho semanal das atuais 44 horas para 40 horas, sem que haja qualquer redução nos salários dos trabalhadores.

Regras de transição e jornadas especiais

Para categorias que operam sob regimes diferenciados, o texto permite a compensação de sábados ou domingos trabalhados, desde que se mantenha a média de duas folgas semanais remuneradas no mesmo mês. A proposta estabelece ainda um período de transição de até 14 meses para a adaptação das empresas, com exceção específica para trabalhadores terceirizados da Administração Pública, que contarão com um cronograma diferenciado.

Histórico do debate no Congresso

A discussão sobre o fim da escala 6×1 ganhou força com o apoio de diversos parlamentares, incluindo o Senado Paulo Paim (PT-RS), que tem o tema como uma de suas pautas prioritárias. Em sessão deliberativa, Alcolumbre reforçou que o debate sobre a redução da jornada é de ampla relevância para a sociedade e será conduzido com a devida responsabilidade legislativa.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quando será a votação do fim da escala 6×1? A votação está marcada para a próxima terça-feira, dia 6 de outubro, no plenário do Senado Federal.

A jornada de trabalho será reduzida? Sim, a proposta prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial.

Haverá período de adaptação para as empresas? Sim, o texto estipula uma regra de transição de até 14 meses para a implementação das novas diretrizes.

O que acontece com quem trabalha aos fins de semana? A PEC permite a compensação, mas garante a obrigatoriedade de dois dias de folga por semana, em média, dentro do mesmo mês.

Qual a situação dos terceirizados do setor Pública? Para este grupo específico, o projeto prevê uma regra de transição diferenciada em relação ao setor privado.