Ministério Público do Paraná oferece denúncia criminal contra mulher que matou um homem carbonizado ao atear fogo em residência de Moreira Sales em agosto

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê, no Centro Ocidental do estado, ofereceu denúncia criminal contra uma mulher de 42 anos responsável por provocar um incêndio em uma residência no município de Moreira Sales, que integra a comarca. O crime ocorreu na madrugada de 28 de agosto último no distrito de São Luiz e resultou na morte por carbonização de um homem que se hospedava de forma temporária no imóvel.

Áudio do Promotor de Justiça André Ruiz Prates

De acordo com a ação penal, a denunciada agiu motivada por ciúmes, logo após travar uma discussão em via pública com o morador da residência, seu namorado, a quem teria ameaçado momentos antes. Com a intenção de matá-lo, ela ateou fogo à casa, no entanto, a vítima fatal foi um amigo do morador que dormia no local durante o ataque.

Homicídio qualificado – A mulher foi denunciada por homicídio com as qualificadoras de motivo fútil, uso de meio cruel e que resultou em perigo comum (por expor a vizinhança a riscos) e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelas chamas enquanto repousava no período noturno.

A Promotoria de Justiça requer que a ré seja julgada pelo Tribunal do Júri e pede a manutenção da prisão preventiva da denunciada, atualmente recolhida na Cadeia Pública de Goioerê, além da fixação de um valor indenizatório mínimo de R$ 50 mil por danos morais, a ser destinado aos familiares da vítima.

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