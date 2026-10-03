Câmara dos Deputados Públicas edital de concurso público para Analista Legislativo com 66 vagas imediatas e cadastro reserva

A Câmara dos Deputados oficializou a abertura de um novo concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Analista Legislativo, visando fortalecer o quadro de servidores da instituição em diversas áreas de atuação técnica e administrativa.

O processo seletivo oferece um total de 66 vagas imediatas, além de 118 oportunidades adicionais destinadas à formação de cadastro reserva. Esta é uma excelente chance para profissionais que buscam ingressar na carreira Públicas federal em um dos órgãos mais importantes do país.

A organização do certame está sob responsabilidade do Cebraspe, instituição reconhecida pela condução de grandes seleções nacionais. Conforme informação divulgada pelo portal da Câmara dos Deputados, os interessados devem ficar atentos aos prazos e exigências descritas no edital oficial.

Áreas e especialidades contempladas

O concurso abrange uma ampla gama de formações acadêmicas, atendendo a necessidades específicas de setores essenciais da casa. Os cargos de Analista Legislativo foram distribuídos entre as seguintes especialidades:

As vagas contemplam áreas como Divulgação Institucional, Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia e Biblioteconomia. Além disso, há oportunidades técnicas para profissionais de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica/Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Museologia e Registro e Redação.

Cronograma de inscrições e provas

Para participar da seleção, os candidatos devem realizar a inscrição no período entre 15 de outubro e 17 de novembro. Todo o procedimento deve ser feito através dos canais oficiais disponibilizados pela banca organizadora e pelo portal da Câmara dos Deputados.

A etapa de avaliação será composta por provas objetivas e discursivas, que possuem aplicação prevista para o dia 17 de janeiro de 2027. É fundamental que o candidato acompanhe as atualizações na Agência Câmara para não perder prazos ou alterações no cronograma.

Como acessar o edital completo

O edital detalhado com todas as normas, conteúdos programáticos e critérios de avaliação pode ser consultado diretamente no site oficial cd.leg.br/concurso ou na página do Cebraspe. Recomenda-se a leitura integral do documento antes de efetuar a inscrição.

A transparência do processo é garantida pela instituição, e todos os comunicados oficiais serão publicados nos canais de comunicação da Câmara. A reprodução das notícias sobre o certame é autorizada pela Agência Câmara, desde que a fonte seja devidamente creditada.

Perguntas Frequentes

Qual o número total de vagas oferecidas no concurso? O certame oferece 66 vagas imediatas e 118 para cadastro reserva.

Qual é a banca examinadora responsável pelo concurso? A organização e condução do certame estão sob responsabilidade do Cebraspe.

Quais são as datas para realizar a inscrição? As inscrições podem ser feitas de 15 de outubro até o dia 17 de novembro.

Quando estão previstas as provas objetivas e discursivas? A aplicação das provas está agendada para o dia 17 de janeiro de 2027.

Onde posso consultar o edital completo? O edital está disponível para consulta no site cd.leg.br/concurso e no portal oficial do Cebraspe.