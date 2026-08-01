🎳 Diversão, boa comida e momentos inesquecíveis esperam por você no Boliche Santa Cruz!

Seja para reunir os amigos, comemorar um aniversário, fazer uma confraternização da empresa ou aproveitar um programa diferente com a família, o Boliche Santa Cruz é o lugar certo!

Aqui você encontra pistas modernas, ambiente aconchegante, atendimento de qualidade e deliciosas opções de lanches e bebidas para completar a experiência.

Não deixe a diversão para depois! Reserve sua pista e venha viver momentos cheios de emoção, risadas e muitos strikes! 🎳🍕🍟🍻

📍 Av. Brasil, 781 – Ubiratã/PR

📲 Reservas pelo WhatsApp: (44) 97603-1848

👉 Siga: @boliche.santacruz

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