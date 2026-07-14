TERÇA DO SALGADO É NO PARANÁ SUPERMERCADOS!Hoje é dia de aproveitar aquela pro…

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😋🌟 TERÇA DO SALGADO É NO PARANÁ SUPERMERCADOS!
Hoje é dia de aproveitar aquela promoção que todo mundo adora! 🤩
👉 Salgados médios por apenas R$ 1,00 a unidade!
✔️ Coxinha ✔️ Quibe ✔️ Risóles ✔️ Croquete
Uma opção deliciosa para o lanche da tarde, reunir a família ou matar a vontade daquele salgado fresquinho. Corra para uma das lojas do Paraná Supermercados e garanta os seus favoritos! 😍
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã 👉 @paranasupermercados
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