TERÇA DO SALGADO É NO PARANÁ SUPERMERCADOS!Hoje é dia de aproveitar aquela pro…

😋🌟 TERÇA DO SALGADO É NO PARANÁ SUPERMERCADOS!

Hoje é dia de aproveitar aquela promoção que todo mundo adora! 🤩

👉 Salgados médios por apenas R$ 1,00 a unidade!

✔️ Coxinha ✔️ Quibe ✔️ Risóles ✔️ Croquete

Uma opção deliciosa para o lanche da tarde, reunir a família ou matar a vontade daquele salgado fresquinho. Corra para uma das lojas do Paraná Supermercados e garanta os seus favoritos! 😍

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã 👉 @paranasupermercados

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