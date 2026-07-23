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Homem com mandado por descumprimento da Lei Maria da Penha é preso em São Miguel

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Homem com mandado por descumprimento da Lei Maria da Penha é preso em São Miguel
Homem com mandado por descumprimento da Lei Maria da Penha é preso em São Miguel

Por Silmara Santos

Atualizado em

Equipes da Polícia Militar cumpriram, na noite desta quarta-feira (22), um mandado de prisão contra um homem em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

A ação foi realizada por policiais da Radiopatrulha do 14º Batalhão da Polícia Militar (14º BPM), após informações repassadas pela Agência Local de Inteligência indicando o paradeiro do suspeito, que possuía um mandado de prisão em aberto relacionado à Lei Maria da Penha.

Durante as diligências, os militares localizaram o homem em um barracão de reciclagem situado às margens da PR-497.

Diante da ordem judicial, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Medianeira, onde permanece à disposição da Justiça.

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