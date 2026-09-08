Flamengo faz história e é indicado a prêmio de melhor clube do ano na Bola de Ouro como único representante fora da Europa

O Flamengo alcançou um patamar inédito ao ser indicado ao prêmio de Clube do Ano na Bola de Ouro, consolidando sua marca no cenário esportivo internacional.

A nomeação do clube carioca, que figura entre as potências do futebol mundial, gerou grande repercussão nos bastidores do Ninho do Urubu. Conforme informação divulgada pelo ge, o Flamengo é o único representante fora do continente europeu a aparecer na lista de indicados da France Football nesta edição.

A presença entre gigantes como Paris Saint-Germain, Arsenal e Bayern de Munique é vista pelo clube como um reflexo Diretor do desempenho constante em competições nacionais e continentais. O feito marca um momento histórico para a instituição e para o futebol sul-americano.

A notícia foi recebida com celebração por atletas, comissão técnica e diretoria, que enxergam a indicação como um reconhecimento global do trabalho desenvolvido nos últimos anos. Abaixo, detalhamos a visão dos principais envolvidos sobre essa conquista.

Orgulho e reconhecimento no comando técnico

O técnico Leonardo Jardim celebrou o impacto da nomeação e destacou que o mérito é compartilhado com todo o elenco e funcionários. Segundo o treinador, estar entre os melhores clubes do mundo é uma satisfação enorme e um sinal de que o Flamengo possui um nível de representatividade global elevado.

Jardim ressaltou que a indicação serve como uma mensagem forte para os torcedores, mostrando que o clube é visto como uma das instituições mais importantes do planeta. Para o técnico, fazer parte deste grupo seleto é um orgulho pessoal e profissional.

Visão da diretoria sobre o padrão europeu

O diretor de futebol José Boto enfatizou a importância do prêmio, citando que ele possui um peso significativo, inclusive superior ao da FIFA para os europeus. Boto destacou que a nomeação é uma honra para a gestão do presidente Bap e para todos que trabalham nos bastidores.

O dirigente afirmou que o clube atingiu standards de clube europeu, fruto de um trabalho coletivo que vai além dos nomes conhecidos pelo público. Para a diretoria, o simples fato de figurar na lista da Bola de Ouro já funciona como um prêmio pelo projeto esportivo implementado.

A voz do capitão Arrascaeta

O meia e capitão Arrascaeta também celebrou a conquista inédita. Em declaração, o camisa 10 definiu a indicação como um reconhecimento a nível mundial e um privilégio para todos os envolvidos no dia a dia do rubro-negro.

O jogador destacou que todo torcedor deve se sentir orgulhoso pela representatividade do Flamengo em uma premiação dessa magnitude. Segundo Arrascaeta, o feito é a prova de que o clube está no caminho certo em seu planejamento esportivo.

Data e expectativa para a cerimônia

A expectativa agora se volta para o dia 26 de outubro, quando ocorrerá a entrega do troféu de Clube do Ano em Londres. A cerimônia reunirá os principais astros e dirigentes do futebol mundial para celebrar os melhores da temporada.

A presença do Flamengo no evento sela o projeto esportivo do clube no cenário global, mantendo o time em evidência entre as maiores organizações esportivas do planeta até a data da premiação.

Perguntas Frequentes

1. O Flamengo é o único clube brasileiro indicado?

Sim, o Flamengo é o único representante fora do continente europeu na disputa pelo prêmio de Clube do Ano da Bola de Ouro nesta edição.

2. Quais outros clubes concorrem ao prêmio?

O Flamengo concorre ao lado de potências europeias, como o Paris Saint-Germain, Arsenal e Bayern de Munique.

3. Quando será a entrega do prêmio?

A cerimônia de entrega do troféu de Clube do Ano ocorrerá no dia 26 de outubro, em Londres.

4. Qual a importância da indicação segundo a diretoria?

O diretor José Boto afirmou que a nomeação é uma honra e um reconhecimento de que o Flamengo atingiu padrões de gestão e performance similares aos dos grandes clubes europeus.

5. O que disse Arrascaeta sobre o feito?

O capitão definiu a indicação como um privilégio e um reconhecimento mundial, destacando que o clube está no caminho certo e que a torcida deve se orgulhar da representatividade alcançada.