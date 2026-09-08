Goleiro Weverton, do Grêmio, sofre mal-estar repentino e cai no gramado antes de partida contra o Vitória pelo Brasileiro

O goleiro do Grêmio, Weverton, protagonizou um momento de preocupação ao cair no gramado logo antes do início da partida contra o Vitória, em Salvador.

Uma cena incomum chamou a atenção dos torcedores e da arbitragem no estádio Barradão, durante a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O goleiro Weverton, titular do time gaúcho, acabou caindo sozinho no campo instantes antes de o jogo começar.

O episódio gerou apreensão imediata entre os jogadores presentes no gramado. Conforme informação divulgada pelo ge, a equipe de arbitragem e os atletas de ambos os times cercaram o goleiro para entender o que estava acontecendo naquele momento.

Apesar do susto inicial, a reportagem apurou que o zagueiro Wallace, companheiro de equipe de Weverton, relatou que o arqueiro havia sentido uma leve vista embaçada pouco antes de desabar no gramado do estádio.

Avaliação médica e sequência da partida

Logo após a queda, o goleiro reserva Gabriel Grando chegou a realizar um aquecimento rápido na beira do campo, sob orientações do técnico Luís Castro, caso fosse necessária uma substituição de emergência.

No entanto, a troca não precisou ser efetuada. Após a breve interrupção, Weverton conseguiu se levantar e deu continuidade à partida normalmente, afirmando à equipe que se sentia bem para atuar durante todo o confronto contra o Vitória.

FAQ: Perguntas e Respostas

O que exatamente aconteceu com o goleiro Weverton?

O jogador sentiu um mal-estar e caiu no gramado segundos antes do início da partida entre Vitória e Grêmio.

Qual foi a causa do mal-estar relatada?

Segundo o zagueiro Wallace, o goleiro teria mencionado estar com a vista embaçada naquele momento específico.

O goleiro foi substituído após a queda?

Não. Apesar do aquecimento do reserva Gabriel Grando, Weverton afirmou estar bem e seguiu na partida.

Onde e quando ocorreu o incidente?

O fato aconteceu no estádio Barradão, em Salvador, durante a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Weverton conseguiu terminar o jogo?

Sim, o atleta iniciou o confronto normalmente e permaneceu em campo conforme o planejado pela comissão técnica gremista.