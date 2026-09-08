A complexidade do processo de doação de órgãos no Brasil reflete desafios institucionais e a necessidade de acolhimento humanizado para as famílias

O momento da perda de um ente querido é uma das situações mais dolorosas para uma família, que se vê diante da difícil decisão de autorizar ou não a doação de órgãos após a constatação de morte cerebral. No Brasil, a taxa média de recusa familiar para a doação de órgãos gira em torno de 45%, índice que varia entre estados e até mesmo entre hospitais de uma mesma cidade.

Essa realidade, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), evidencia que a recusa não depende apenas da vontade da população, mas também de fatores institucionais. O acolhimento adequado e a clareza nas informações prestadas pelas equipes médicas são fundamentais para que as famílias possam tomar decisões informadas em momentos de crise.

O presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), Cristiano Franke, destaca que Muitas pacientes deixam seus familiares orientados sobre o desejo de doar, mas falhas na comunicação dentro dos hospitais, tanto públicos quanto privados, impedem a concretização desse ato.

Os obstáculos para a aceitação da doação

Segundo a AMIB, Muitas profissionais de saúde ainda enfrentam dificuldades para conduzir conversas difíceis. O uso de termos excessivamente técnicos, inacessíveis ou abordagens consideradas frias e comerciais em locais inadequados são apontados como barreiras significativas para a autorização das famílias.

Capacitação de profissionais de saúde

Para mitigar esses problemas, a AMIB, em parceria com o Ministério da Saúde, capacitou 2.534 profissionais de saúde entre setembro de 2025 e agosto de 2026.

A formação abrange desde a identificação de potenciais doadores e a determinação da morte encefálica até o gerenciamento do processo de doação e transplantes. O foco principal tem sido qualificar a comunicação em situações críticas para reduzir a resistência das famílias durante as entrevistas.

Dados sobre o cenário de transplantes

De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), o ano de 2025 Registro 15.940 potenciais doadores no país. Deste total, 4.335 tornaram-se doadores efetivos, enquanto 4.200 famílias não autorizaram a doação, confirmando a taxa de cerca de 45%.

Apesar dos desafios, o país Registro uma melhora na taxa de doadores efetivos, alcançando 20,3 por milhão de habitantes em 2025, frente aos 19,2 registrados em 2024. Até agosto de 2026, foram realizados 73 cursos de capacitação distribuídos em 25 estados Brasileiro.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que a taxa de recusa familiar é tão alta no Brasil? A recusa de cerca de 45% é atribuída a uma combinação de fatores, como o desconhecimento sobre a morte encefálica, receio sobre a integridade do corpo e, principalmente, falhas na comunicação e no acolhimento familiar por parte das equipes hospitalares.

O que é a morte encefálica? É a perda irreversível das funções cerebrais, incluindo o tronco encefálico. O diagnóstico segue critérios rigorosos e é o passo essencial para que alguém se torne um potencial doador de órgãos.

A doação de órgãos deixa o corpo deformado? Não. Segundo a AMIB, os procedimentos de retirada são realizados com cuidado técnico e o corpo passa por uma reconstituição, permitindo que a família realize os ritos funerais, como o velório, normalmente.

Como os profissionais estão sendo preparados para lidar com as famílias? Através de cursos de Gerenciamento no Processo de Doação e Transplantes e Comunicação em Situações Críticas, que capacitam médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais a transmitir informações com clareza e empatia.

Qual a importância de comunicar o desejo de ser doador em vida? Comunicar a vontade à família é crucial.