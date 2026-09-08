Vitória bate Grêmio por 1 a 0 no Barradão e encerra jejum de quatro jogos no Brasileirão 2026

Vitória supera o Grêmio com gol de Renê e respira aliviado na tabela do Campeonato Brasileiro em partida válida pela 26ª rodada da competição

O Vitória conquistou um resultado fundamental na noite desta segunda-feira, ao vencer o Grêmio por 1 a 0 no estádio Barradão. Com o triunfo, a equipe Rubro-Negro encerrou um incômodo jejum de quatro partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro 2026, conforme informação divulgada pelo ge.

O confronto foi marcado por muita intensidade, especialmente durante o primeiro tempo, onde as duas equipes buscaram o gol com frequência. O Vitória chegou a criar boas oportunidades com finalizações de Erick e Matheuzinho, enquanto o atacante Renê, autor do gol, parou em uma defesa do goleiro Weverton.

Após um início de jogo movimentado, a etapa final tornou-se mais truncada e disputada no meio-campo. A solução para o Rubro-Negro veio por meio da bola parada, aos 17 minutos, quando Matheus Silva cobrou escanteio e Renê apareceu livre na pequena área para balançar as redes.

Domínio e chances desperdiçadas na reta final

O Grêmio, por sua vez, tentou pressionar em busca do empate, mas a defesa do time da casa conseguiu neutralizar as investidas gaúchas até o apito final. A vitória consolida o esforço do elenco em reencontrar o caminho dos três pontos diante de sua torcida.

Agenda do Rubro-Negro na sequência do Brasileirão

Com o ânimo renovado após o resultado positivo, o Vitória já volta suas atenções para o próximo desafio na competição. O time baiano terá um compromisso fora de casa no próximo domingo, quando enfrenta o Mirassol, no estádio Maião, às 16h, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FAQ

Qual foi o placar de Vitória e Grêmio?

O Vitória venceu o Grêmio por 1 a 0, em partida realizada no estádio Barradão.

Quem marcou o gol da vitória do Vitória?

O atacante Renê marcou o único gol da partida, aproveitando uma cobrança de escanteio aos 17 minutos do segundo tempo.

O Vitória não vencia há quantos jogos?

Com o triunfo desta segunda-feira, o clube encerrou um jejum de quatro partidas sem vitória no Brasileirão.

Quando será o próximo jogo do Vitória?

O próximo compromisso do Vitória será contra o Mirassol, no próximo domingo, às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o desempenho das equipes no primeiro tempo?

O primeiro tempo foi marcado por um jogo de trocação, com o Vitória criando chances com Erick e Matheuzinho, enquanto Renê exigiu boa defesa do goleiro gremista.