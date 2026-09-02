Flamengo renova contrato com Erick Pulgar até 2029

Meio-campista chileno amplia vínculo com o Flamengo e seguirá sendo peça-chave do clube até o fim da temporada 2029

O Flamengo confirmou a renovação do contrato do meio-campista Erick Pulgar até o final de 2029. A informação foi divulgada em 2 de setembro de 2026, destacando que o jogador de 32 anos, que já tinha vínculo até o fim de 2028, acertou os termos para permanecer no clube por mais uma temporada.

Segundo informações da CGN e Agência Estado, a diretoria rubro-negra decidiu antecipar a renovação diante do interesse de clubes do futebol do Oriente Médio e outras propostas do exterior. O acordo também envolveu um aumento salarial para o volante chileno, considerado um dos pilares do elenco sob comando do técnico Leonardo Jardim.

Importância de Erick Pulgar no Flamengo

O chileno chegou ao Flamengo em agosto de 2022 e rapidamente conquistou a torcida graças à sua forte marcação e regularidade em campo. Com 172 partidas disputadas, seis gols e nove assistências, o jogador consolidou-se como elemento fundamental no meio-campo da equipe nos últimos anos.

Erick Pulgar ressaltou a satisfação pessoal e familiar pela renovação: “Estou muito feliz. O tempo que estive aqui, o tanto que trabalho e a perseverança me levaram a ser o jogador que sou hoje. O carinho da torcida é o maior prêmio que eu tenho”, declarou ao site oficial do clube.

Conquistas recentes

Durante sua passagem pelo Flamengo, o meio-campista foi parte importante das conquistas do Campeonato Brasileiro de 2025 e das edições da Copa Libertadores de 2022 e 2025. O clube segue disputando a Libertadores, tendo avançado para as quartas de final, além de buscar se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro na reta final da competição.