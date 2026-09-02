Tiger Woods deve mudar declaração em audiência sobre prisão após acidente na Flórida

Audiência em Martin County foi marcada cinco meses após o capotamento; ele passou no bafômetro e recusou exame urinário para detectar outras drogas, segundo a BBC.

Tiger Woods deve alterar sua declaração em juízo cinco meses após ser preso por suspeita de dirigir sob efeito de substâncias, informou a BBC. Registros do tribunal mostram que a audiência para mudança de declaração foi agendada na manhã de quarta-feira em Martin County, na Flórida.

Na ocasião do acidente, em março, Woods passou no teste do bafômetro, mas recusou submeter-se a exame urinário para verificar outras drogas, segundo autoridades citadas pela BBC. Ele havia se declarado inocente no mesmo mês às acusações de contravenção por dirigir sob influência e por se recusar a realizar testes.

O acidente e as imagens divulgadas

O carro de Woods acabou capotando após colidir com um caminhão; ninguém ficou ferido, e o atleta precisou sair rastejando pela porta do passageiro para se libertar do veículo. A polícia divulgou imagens de câmera corporal em abril que mostram o momento após o capotamento.

Nas imagens, Woods aparece calmo, ajoelhado em um joelho, e diz: “Olhei para o meu telefone e, de repente, boom”. Parte do trecho em que ele lista medicamentos prescritos foi editada nas imagens divulgadas.

Testes, apreensões e declarações

O xerife do condado de Martin, John Budensiek, afirmou na época que os policiais suspeitaram que as “faculdades normais” de Woods estivessem comprometidas por uma “substância desconhecida”. As autoridades relataram ter encontrado dois comprimidos brancos no bolso de Woods, identificados como hidrocodona.

Woods disse aos policiais que não havia consumido álcool naquele dia e declarou posteriormente que procuraria tratamento, publicando nas redes sociais que estava se afastando para focar em sua saúde e recuperação.

Situação processual

Não ficou imediatamente claro qual será a nova declaração de Woods na audiência. A BBC informou que contatou promotores e o advogado de Woods em busca de posicionamento.

O episódio marcou a segunda prisão de Woods sob suspeita de direção sob influência, conforme reportagem da BBC.