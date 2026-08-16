Flávia Alessandra expõe mania de Otaviano Costa: “Só aqui em casa?”

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Flávia Alessandra compartilhou um momento de descontração ao lado de Otaviano Costa e brincou com o jeito bem-humorado do marido. Neste sábado (15), a atriz publicou um vídeo gravado em casa no qual os dois aparecem sentados no sofá, trocando gestos e expressões diante da câmera.
A publicação foi acompanhada por uma mensagem que resume a dinâmica do casal. Sobre as imagens, aparece o texto: “24 horas irritada com o homem engraçadinho que eu daria a vida sim” e “Casei com um engraçadinho e veja só no que deu é só aqui em casa?”
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No início do vídeo, Otaviano Costa surge cobrindo o rosto com as mãos, aparentemente rindo, enquanto Flávia Alessandra o observa de perfil. Pouco depois, o apresentador abraça a atriz pelos ombros e sorri para a câmera.
Flávia, por sua vez, reage com gestos e diferentes expressões faciais enquanto os dois permanecem juntos no sofá. O registro tem cerca de 18 segundos e é acompanhado por uma trilha sonora.
O visual escolhido pelo casal também chama atenção para uma coincidência esportiva. Flávia aparece usando um moletom preto com o escudo do Botafogo, enquanto Otaviano veste um casaco azul com a identificação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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O ambiente doméstico onde a gravação foi realizada tem iluminação clara e vegetação visível ao fundo. A publicação transforma uma situação cotidiana entre os dois em uma brincadeira sobre a convivência com o marido considerado “engraçadinho” pela atriz.
Fonte do Artigo
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