









Resultado da Lotofácil — concurso 3781

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3781

Dezenas sorteadas:

03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Data do sorteio: 16/09/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

14 acertos — Ganhadores: 159 — Prêmio: R$ 1.815,85

13 acertos — Ganhadores: 5.732 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 76.882 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 416.831 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 16.824.703,00.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3782.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 5.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.