Foragido da Justiça é capturado durante patrulhamento da ROTAM no Bairro Guarujá, em Cascavel

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Um homem de 28 anos, condenado pelo crime de receptação, foi preso na noite desta sexta-feira (24) durante uma ação da equipe ROTAM da Polícia Militar no Bairro Guarujá, em Cascavel.
A abordagem ocorreu por volta das 22h40, na Rua dos Jasmins, durante patrulhamento realizado no âmbito da Operação Omnis. Segundo a PM, o homem apresentou atitude suspeita e foi abordado pelos policiais.
Durante a consulta aos sistemas, os militares constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela Comarca de Cascavel. Conforme a decisão judicial, ele foi condenado a um ano e sete meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.
Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado à carceragem do sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
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