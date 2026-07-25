Foragido da Justiça é capturado durante patrulhamento da ROTAM no Bairro Guarujá, em Cascavel

Um homem de 28 anos, condenado pelo crime de receptação, foi preso na noite desta sexta-feira (24) durante uma ação da equipe ROTAM da Polícia Militar no Bairro Guarujá, em Cascavel.

A abordagem ocorreu por volta das 22h40, na Rua dos Jasmins, durante patrulhamento realizado no âmbito da Operação Omnis. Segundo a PM, o homem apresentou atitude suspeita e foi abordado pelos policiais.

Durante a consulta aos sistemas, os militares constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela Comarca de Cascavel. Conforme a decisão judicial, ele foi condenado a um ano e sete meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado à carceragem do sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.