Fortaleza e Athletic-MG empatam por 2 a 2 no Castelão em partida polêmica

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Fortaleza e Athletic-MG empataram por 2 a 2 na Arena Castelão, em Fortaleza, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada por decisões controversas da arbitragem, terminou sem que nenhum cartão fosse mostrado pelo árbitro Pierry Dias dos Santos (RJ), segundo CGN da Agência Estado Publicado na CGN.
O resultado levou o Fortaleza a 52 pontos e manteve uma invencibilidade de 12 jogos na competição; o Athletic-MG foi a 42 pontos e permanece na parte de baixo da tabela, segundo a mesma apuração.
O jogo teve momentos de intensidade desde o início, com chances perdidas por ambos os lados. Kauan Lindes abriu o placar para o Athletic-MG ainda no primeiro tempo. No fim da etapa inicial, após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti a favor do Fortaleza, convertido por Maílton, e o placar foi igualado ao intervalo, segundo a Agência Estado.
No início do segundo tempo, o Fortaleza ficou à frente com um gol originado em cobrança de falta que desviou e morreu no fundo do gol, creditado a Lucas Sasha. O Athletic reagiu com mudanças e voltou a empatar com Enzo, que havia entrado do banco e marcou de cabeça. O confronto terminou 2 a 2.
A arbitragem foi destaque negativo da partida: a equipe anulou um gol do Fortaleza por entendimento de tiro livre indireto após um lance em que Sasha apareceu em condição legal, e o árbitro apitou antes do segundo toque, o que, segundo CGN da Agência Estado, impediu a checagem pelo VAR e gerou revolta entre os jogadores. Também foi registrado que nenhum jogador recebeu cartão durante o jogo.
FORTALEZA — João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Lucas Sasha (Rodrigo Santos), Pierre e Rodriguinho (Nathan Fogaça); Luiz Fernando, Vitinho (Lucca Prior) e Pedro Henrique (Cantillo). Técnico: Paulo Autuori.
ATHLETIC-MG — Luan Polli; Jhonatan Silva, Belezi e Jhan Pool (Felipe Vieira); Douglas Pelé, Felipe Negrucci (Yago Santos), Jota (Pedro Oliveira) e Marcelo Henrique (Enzo); Max, Dixon Vera (Wili Aponzá) e Kauan Lindes. Técnico: Alex de Souza.
GOLS — Kauan Lindes (Athletic-MG), pênalti de Maílton que igualou para o Fortaleza no primeiro tempo, Lucas Sasha (Fortaleza) e Enzo (Athletic-MG), este último em jogada de contra-ataque no segundo tempo. PÚBLICO — 31.562 torcedores. ÁRBITRO — Pierry Dias dos Santos (RJ). Local — Arena Castelão, Fortaleza (CE). Todas as informações conforme a Agência Estado.
As equipes voltam a campo na 31ª rodada, que será disputada em dias diferentes por causa das eleições nacionais. O Athletic-MG abre a rodada na quinta-feira, às 20h30, contra o Sport, na Arena Sicredi. No dia seguinte, o Fortaleza recebe o Náutico na Arena Castelão, às 21h35, segundo a Agência Estado.