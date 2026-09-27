Candidatos à presidência intensificam campanha nas ruas no último final de semana antes do primeiro turno das eleições

Confira como foi a movimentação dos candidatos à Presidência da República no último final de semana antes da votação do primeiro turno, marcada para o dia 4 de outubro.

No último final de semana que antecede o primeiro turno das eleições, os candidatos à Presidência da República priorizaram o contato direto com o eleitorado. A estratégia incluiu uma série de caminhadas, carreatas e eventos em capitais e cidades do interior do Brasil, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O período foi marcado por agendas intensas, onde os postulantes ao cargo máximo do Executivo buscaram reforçar suas propostas e conquistar os últimos indecisos. Enquanto alguns candidatos focaram em grandes mobilizações populares, outros optaram por entrevistas e participações em debates para ampliar o alcance de suas plataformas políticas.

A seguir, entenda como cada nome na disputa organizou suas atividades no sábado e no domingo, seguindo o cronograma oficial de campanha apresentado pelos partidos e pelas equipes de comunicação de cada chapa.

Atividades de Lula e Flávio Bolsonaro

O presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), realizou uma caminhada na Zona Leste de São Paulo no sábado. Durante o evento, ele defendeu a proibição da operação de bets no Brasil, afirmando que o governo intensificará a fiscalização das casas clandestinas. O petista também reiterou a importância do fim da escala 6×1. No domingo, ele não cumpriu compromissos públicos.

Já Flávio Bolsonaro (PL) concentrou sua agenda no Rio de Janeiro no sábado, com carreatas em São João de Meriti e Jacarepaguá. No domingo, esteve em Aracaju, onde prometeu investimentos na produção de petróleo local. O candidato defendeu propostas como a redução da maioridade penal, a castração química para estupradores e a emissão de carteira de motorista para menores de idade.

Agenda de outros candidatos e temas em debate

Romeu Zema (Novo) cumpriu agenda em Minas Gerais no sábado, defendendo o crédito para o agronegócio e a criação de um seguro-safra. Augusto Cury (Avante), que também esteve em Minas no domingo, criticou o impacto das apostas esportivas na economia e na saúde mental, sugerindo maior taxação ou a extinção da modalidade.

Outros nomes, como Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata), alternaram entre comícios, caminhadas e participações em podcasts e entrevistas. Renan Santos (Missão) focou em pautas econômicas, como a redução de impostos, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) enfatizou a liberdade religiosa durante uma missa em Goiânia, repudiando o uso da fé como ferramenta política.

Mobilizações regionais e eventos de campanha

O candidato Rui Costa Pimenta (PCO) participou de uma manifestação na Avenida Paulista no domingo, após uma maratona de entrevistas no sábado. Edmilson Costa (PCB) marcou presença em Curitiba e participou de debates sobre soberania nacional. Por fim, Hertz Dias (PSTU) participou de debates em São Paulo e do lançamento de um livro sobre seu programa de governo em Brasília.

Vale destacar que candidatos como Clariana Barão (DC) participaram de debates no sábado, mas não tiveram agendas públicas no domingo. O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não teve sua agenda divulgada para o período, segundo as informações da fonte consultada.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quando será o primeiro turno das eleições presidenciais?

O primeiro turno das eleições está marcado para o próximo domingo, dia 4 de outubro.

2. Qual foi o posicionamento de Lula sobre as apostas esportivas?

Lula defendeu a proibição das bets, afirmando que o governo deve intensificar a fiscalização de casas clandestinas para evitar o endividamento da população.

3. Quais pautas Flávio Bolsonaro defendeu em seu discurso em Sergipe?

Ele defendeu a redução da maioridade penal, a castração química para estupradores, a carteira de motorista para menores e investimentos na produção de petróleo.

4. Como foi a agenda de Romeu Zema no final de semana?

Zema esteve em Minas Gerais, onde participou de caminhadas e entrevistas, defendendo mais crédito para o agronegócio e a criação de um seguro-safra.

5. Onde o candidato Ronaldo Caiado esteve no domingo?

Caiado participou de uma missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, em Goiânia, onde reforçou a necessidade de garantir a liberdade religiosa.