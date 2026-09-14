Fortes chuvas derrubam passarela na CIC e Prefeitura Bloqueio Rua Gerhard Ens para obras

A Prefeitura de Curitiba determinou o bloqueio temporário da Rua Gerhard Ens, na Cidade Industrial de Curitiba, após a queda de uma passarela de madeira devido às chuvas intensas que atingiram a capital paranaense nos últimos dias.

A situação, que exige atenção redobrada dos motoristas que circulam pela região, é tratada pelas autoridades municipais como uma medida preventiva necessária para evitar acidentes. O local já estava sob monitoramento devido a riscos estruturais identificados anteriormente.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a estrutura que desabou fazia a ligação entre a Rua Gerhard Ens e a Rua Professor Algacyr Munhoz Mader. O problema no terreno, que se agravou com o volume excessivo de água, forçou a interdição total do trecho viário próximo às cabeceiras da passarela.

Histórico de interdição e riscos no local

O engenheiro João Carlos Vidal Filho, do Departamento de Pontes e Drenagem, explicou que a passarela já havia sido interditada preventivamente após uma vistoria técnica apontar a possibilidade de desabamento. Segundo o profissional, a queda da estrutura foi o desfecho do processo de instabilidade no talude, que piorou drasticamente com as recentes condições climáticas registradas em Curitiba.

Previsão para a conclusão dos reparos

A reconstrução da passarela e das cabeceiras deve ter início ainda nesta semana, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Públicas, por meio do programa PRO Curitiba. A expectativa das autoridades é que o bloqueio da Rua Gerhard Ens permaneça até o final da próxima semana, embora o prazo possa sofrer alterações caso novas chuvas prejudiquem o cronograma de trabalho.

Rotas alternativas para os motoristas

Para minimizar os transtornos no trânsito, a Prefeitura orienta que os motoristas utilizem as ruas Vicente Capriglioni e Desembargador Cid Campelo como rotas alternativas. O trecho interditado está devidamente sinalizado para orientar o fluxo de veículos e pedestres na região da CIC.

Acesso de pedestres durante as obras

Vale ressaltar que, apesar da queda da passarela sobre o córrego que segue até o Rio Barigui, os moradores da região não ficarão isolados. Existe uma segunda estrutura destinada a pedestres situada a menos de 100 metros do ponto interditado, que continuará funcionando normalmente para garantir o deslocamento da população local enquanto a obra principal é executada.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que a Rua Gerhard Ens foi bloqueada? O bloqueio é preventivo e ocorreu após a queda de uma passarela de madeira, causada pelo agravamento das condições do talude devido às fortes chuvas.

Qual é a previsão de liberação da via? A estimativa oficial é que o bloqueio dure até o final da próxima semana, dependendo das condições climáticas para o avanço das obras.

Quem está realizando a reconstrução? O serviço é executado pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas, pelo programa PRO Curitiba.

Como os pedestres devem circular na região? Pedestres podem utilizar uma estrutura alternativa situada a menos de 100 metros do local do incidente para realizar a travessia com segurança.