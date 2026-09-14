SUS amplia oferta da vacina Pneumo 20 para idosos com 85 anos ou mais em todo o país

O Sistema Único de Saúde iniciou a distribuição da vacina Pneumo 20 para idosos com idade igual ou superior a 85 anos em todo o território nacional

A vacinação de idosos com 85 anos ou mais já está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e proteger grupos mais vulneráveis, com a meta de alcançar pelo menos 90% do público-alvo.

A pneumocócica 20-valente conjugada, conhecida como Pneumo 20, começou a ser distribuída pela pasta este mês. O objetivo principal é reduzir as complicações decorrentes de doenças respiratórias graves nesta faixa etária, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

A seguir, entenda melhor como a vacina atua no organismo e quais os critérios para garantir a imunização nas unidades de saúde espalhadas pelo Brasil.

Proteção contra infecções graves

A vacina Pneumo 20 oferece proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae.

O processo natural de envelhecimento do sistema imunológico torna os idosos mais suscetíveis a essas complicações. Dados do Ministério da Saúde indicam que, em 2025, a taxa de hospitalizações por pneumonia em pessoas com mais de 80 anos atingiu 2.902,7 por 100 mil habitantes, com uma taxa de mortalidade de 743,1 por 100 mil.

Expansão do calendário vacinal

A inclusão da Pneumo 20 para idosos é um passo recente na estratégia de imunização do país. Em junho deste ano, o SUS já havia incorporado o imunizante ao Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 5 anos.

Desde que a vacina foi disponibilizada para o público infantil, mais de 1 milhão de crianças foram imunizadas em todo o Brasil. Agora, a ampliação da Pneumo 20 para os maiores de 85 anos busca replicar o sucesso dessa proteção em uma camada da população com alta vulnerabilidade clínica.

Como se vacinar

Para receber a dose da Pneumo 20, o cidadão deve se dirigir a uma unidade de saúde do SUS portando um documento de identidade que comprove a idade. O Ministério da Saúde ressalta que não é necessária a apresentação de prescrição médica para a aplicação.

FAQ – Perguntas e Respostas

Quem pode tomar a vacina Pneumo 20 atualmente?

Além das crianças menores de 5 anos, a vacina agora está disponível para idosos com 85 anos ou mais.

É necessário levar pedido médico para vacinar?

Não, o Ministério da Saúde informa que não é preciso apresentar prescrição médica, apenas um documento de identidade com foto.

Contra quais doenças a Pneumo 20 protege?

Ela protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de doenças como pneumonia e meningite.

Onde posso encontrar a vacina?

A vacina está disponível na rede pública de saúde, através do Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o Brasil.