SUS amplia oferta da vacina Pneumo 20 para idosos com 85 anos ou mais em todo o país

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A vacinação de idosos com 85 anos ou mais já está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e proteger grupos mais vulneráveis, com a meta de alcançar pelo menos 90% do público-alvo.
A pneumocócica 20-valente conjugada, conhecida como Pneumo 20, começou a ser distribuída pela pasta este mês. O objetivo principal é reduzir as complicações decorrentes de doenças respiratórias graves nesta faixa etária, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.
A seguir, entenda melhor como a vacina atua no organismo e quais os critérios para garantir a imunização nas unidades de saúde espalhadas pelo Brasil.
A vacina Pneumo 20 oferece proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae.
O processo natural de envelhecimento do sistema imunológico torna os idosos mais suscetíveis a essas complicações. Dados do Ministério da Saúde indicam que, em 2025, a taxa de hospitalizações por pneumonia em pessoas com mais de 80 anos atingiu 2.902,7 por 100 mil habitantes, com uma taxa de mortalidade de 743,1 por 100 mil.
A inclusão da Pneumo 20 para idosos é um passo recente na estratégia de imunização do país. Em junho deste ano, o SUS já havia incorporado o imunizante ao Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 5 anos.
Desde que a vacina foi disponibilizada para o público infantil, mais de 1 milhão de crianças foram imunizadas em todo o Brasil. Agora, a ampliação da Pneumo 20 para os maiores de 85 anos busca replicar o sucesso dessa proteção em uma camada da população com alta vulnerabilidade clínica.
Para receber a dose da Pneumo 20, o cidadão deve se dirigir a uma unidade de saúde do SUS portando um documento de identidade que comprove a idade. O Ministério da Saúde ressalta que não é necessária a apresentação de prescrição médica para a aplicação.
Quem pode tomar a vacina Pneumo 20 atualmente?
Além das crianças menores de 5 anos, a vacina agora está disponível para idosos com 85 anos ou mais.
É necessário levar pedido médico para vacinar?
Não, o Ministério da Saúde informa que não é preciso apresentar prescrição médica, apenas um documento de identidade com foto.
Contra quais doenças a Pneumo 20 protege?
Ela protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de doenças como pneumonia e meningite.
Onde posso encontrar a vacina?
A vacina está disponível na rede pública de saúde, através do Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o Brasil.