Francia-Noruega: los siete duelos de clubes entre Mbappé y Haaland

Kylian Mbappé y Erling Haaland se enfrentan el viernes por primera vez a nivel internacional, con el primer puesto del Grupo I en juego. Su duelo a nivel de clubes abarca siete eliminatorias de la Champions League, en las que los equipos de Mbappé se han impuesto por lo general, mientras que Haaland presenta mejores cifras individuales.

Según L’Équipe, las selecciones se enfrentaron por última vez en 2014, en un amistoso en el Stade de France que terminó 4-0 a favor de Les Bleus. A continuación, el historial de ambos a nivel de clubes en orden cronológico.

2019-20, octavos de final, Paris-SG 3-2 Borussia Dortmund. Haaland marcó dos veces en la victoria 2-1 del Dortmund en la ida el 18 de febrero, mientras que Mbappé asistió a Neymar para igualar esa noche. El Paris ganó la vuelta 2-0 a puerta cerrada el 11 de marzo, con Mbappé entrando en el minuto 69.

2024-25, play-offs, Manchester City 3-6 Real Madrid. En Mánchester, el 11 de febrero de 2025, el Madrid ganó 3-2 pese a un doblete de Haaland que incluyó un penalti; Mbappé había puesto el 1-1. En el Bernabéu, el 20 de febrero, Mbappé firmó un hat-trick en el 3-1, el primero suyo en la competición con el Real.

2025-26, fase de liga, Real Madrid 1-2 Manchester City. El 10 de diciembre de 2025, Mbappé, lesionado, se quedó en el banquillo. Haaland transformó un penalti para el 2-1 antes del descanso tras una falta de Antonio Rüdiger, un resultado que después ayudó al City a terminar 8.º y clasificarse directamente, mientras que el Real, 9.º, fue a los play-offs.

2025-26, octavos de final, Real Madrid 5-1 Manchester City. Tras eliminar al Benfica en los play-offs (1-0, 2-1), el Real ganó 3-0 en casa el 11 de marzo con un triplete de Federico Valverde; Mbappé estaba de baja por un problema en los ligamentos de la rodilla izquierda. Seis días después, en el Etihad, Haaland empató antes del descanso, pero el City perdió 2-1 por un doblete tardío de Vinícius; Mbappé entró en el minuto 69.

Balance total: siete enfrentamientos, cinco victorias para Mbappé y dos para Haaland. Goles: Haaland seis, Mbappé cuatro. Mbappé se perdió dos partidos, Haaland uno.

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