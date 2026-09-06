Francisco Bisneto mobiliza apoio para representar o Amapá em torneios internacionais de tênis de mesa no Paraguai e na Argentina

O mesatenista Francisco Bisneto, promessa do esporte amapaense, busca recursos para competir em dois importantes torneios internacionais do circuito WTT

Conforme informação divulgada pelo ge, o custo estimado para cobrir todas as despesas da viagem, incluindo passagens aéreas, hospedagem, alimentação e deslocamentos, gira em torno de R$ 15 mil. Para alcançar esse montante, o atleta e sua família contam com a colaboração de empresas, instituições e parceiros, além da realização de uma Rifa Solidária.

A busca por suporte financeiro é motivada pelo momento de crescimento técnico que o jogador atravessa nesta temporada. A participação nessas competições é considerada fundamental para que o amapaense ganhe experiência contra competidores estrangeiros e consiga somar pontos decisivos para subir posições no ranking mundial da modalidade.

Ascensão na carreira e resultados expressivos

O ano de 2026 tem sido marcado por grandes conquistas para Francisco Bisneto. O mesatenista alcançou a 5ª colocação na Seletiva Nacional Sub-19, o que lhe rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-19. Além disso, o atleta foi bicampeão Brasileira em duplas mistas e intensificou seu treinamento em São Paulo.

No âmbito do circuito internacional, o amapaense já registrou sua primeira vitória em competições da WTT. Atualmente, ele ocupa a 632ª posição no ranking mundial Sub-19, com 185 pontos. No cenário nacional, o atleta se destaca como o 10º colocado no Sub-19, 15º no Sub-21 e 18º no Absoluto A.

Desempenho em competições nacionais

Além da dedicação ao circuito internacional, o atleta manteve um ritmo forte em torneios realizados no Brasil. Na Copa Brasil de Vassouras-RJ, Bisneto conquistou uma medalha de ouro e duas de bronze. O desempenho foi ainda mais expressivo na Copa Brasil de Belém-PA, onde o jogador subiu ao pódio cinco vezes, conquistando cinco medalhas de ouro.

Como apoiar o atleta

O suporte é visto como um investimento no esporte amapaense e na trajetória de um jovem que busca se consolidar entre os grandes nomes do tênis de mesa nacional e mundial.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quais torneios Francisco Bisneto irá disputar? O atleta participará do WTT Youth Contender Asunción II 2026, no Paraguai, e do WTT Youth Contender Buenos Aires II 2026, na Argentina.

Qual o valor necessário para a viagem? O custo estimado para cobrir passagens, hospedagem, alimentação e deslocamentos é de aproximadamente R$ 15 mil.

Além de buscar patrocínios de empresas, a família promove uma Rifa Solidária para arrecadar o valor necessário para as competições.

Qual a posição atual de Francisco no ranking mundial? Atualmente, ele ocupa a 632ª posição no ranking mundial Sub-19, somando 185 pontos.

Quais foram os destaques do atleta em 2026? Ele foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-19, foi bicampeão Brasileira em duplas mistas e conquistou cinco medalhas de ouro na Copa Brasil de Belém-PA.