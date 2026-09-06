BMW perde controle na Linha Verde em Curitiba e pai e filho ficam feridos após colisão violenta contra postes

Acidente com BMW na Linha Verde deixa duas pessoas feridas em Curitiba durante a noite de sábado

Um acidente envolvendo um veículo da marca BMW mobilizou equipes de socorro na noite do último sábado (5), na Linha Verde, em Curitiba. O automóvel perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra dois postes, parando no meio da pista.

O carro era ocupado por um homem de aproximadamente 42 anos e seu filho, uma criança de 11 anos. Segundo informações divulgadas pela Banda B, as vítimas retornavam para casa após uma festa de aniversário quando a colisão ocorreu nas proximidades do Atacadão, no Bairro Alto.

O impacto da batida foi intenso, provocando o acionamento dos airbags do veículo. Após o atendimento inicial no local, pai e filho foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador para receber cuidados médicos especializados.

Condições climáticas e o estado da pista

Conforme relatado pelo sargento Branco, do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em um trecho de saída de curva. A pista estava bastante escorregadia devido à chuva que caía no momento

O Bombeiros destacou a violência do impacto contra a estrutura urbana. O carro veio a colidir com uma certa violência. Bateu em dois postes, na verdade, e veio parar aí no meio da pista, explicou o militar durante a operação de salvamento.

Alerta para a segurança no trânsito

O Corpo de Bombeiros aproveitou a ocorrência para reforçar o pedido de prudência aos condutores que trafegam por Curitiba em dias de chuva. O sargento Branco ressaltou que, apesar de ser um sábado à noite, o trânsito na região estava intenso e perigoso.

Esta foi a segunda ocorrência atendida pela mesma equipe em um raio de cerca de 500 metros durante aquela noite.

FAQ – Perguntas e Respostas

Onde ocorreu o acidente com a BMW?

O acidente aconteceu na Linha Verde, nas proximidades do Atacadão, no bairro Bairro Alto, em Curitiba.

Quantas pessoas estavam no veículo?

Dois ocupantes estavam no carro, sendo um homem de cerca de 42 anos e seu filho de 11 anos.

Qual o estado de saúde das vítimas?

Pai e filho ficaram feridos com a colisão e foram socorridos pelas equipes de resgate, sendo levados ao Hospital do Trabalhador.

O que causou a perda de controle do veículo?

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu em uma curva com a pista molhada pela chuva, o que deixou o asfalto escorregadio.

Houve outros acidentes na região naquela noite?

Sim, o sargento dos bombeiros relatou que aquela foi a segunda ocorrência atendida pela equipe em um raio de cerca de 500 metros na mesma noite.