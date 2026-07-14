frente fria muda o tempo e provoca ressaca no Rio

A chegada de uma frente fria muda o tempo no Rio e levou a Marinha a emitir um aviso de ressaca para o litoral da cidade. Depois de um sábado de céu aberto e temperatura máxima de 31,1 graus, neste domingo, o dia foi marcado pelo aumento da nebulosidade e rajadas de vento. O alerta de ressaca entra em vigor nesta segunda-feira, às 9h, e segue até o mesmo horário desta terça, período em que as ondas podem atingir entre 2,5 metros e três metros na orla carioca.

Por conta do alerta de ressaca, o Centro de Operações e Resiliência (COR), da prefeitura, orienta a população a evitar banho de mar, esportes marítimos, permanência em mirantes e na faixa de areia. Navegação, pesca e passeios de bicicleta pela orla também não são recomendados enquanto durar o aviso da Marinha.

Segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, a frente fria também provocou ventos fortes em diferentes regiões da cidade, neste domingo. A maior rajada registrada até o início da tarde foi de 55,5 km/h no Aeroporto Santos Dumont. No Aeródromo de Santa Cruz, os ventos chegaram a 42,6 km/h, enquanto no Vidigal atingiram 40,3 km/h. As temperaturas variaram pouco ao longo do dia, com máxima de 30 graus e mínima de 15 graus.

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Corinthia Mes