A Lumberjack Steakhouse está de volta à ExpoBira 2026! 🥩🔥

Quem passou pela última edição sabe: sabor, qualidade e uma experiência única fazem do Lumberjack uma parada obrigatória durante a festa. E em 2026 não será diferente!

📅 De 11 a 14 de junho 📍 Centro de Ubiratã

Prepare-se para saborear cortes especiais, hambúrgueres e pratos que conquistaram o público. A contagem regressiva para a ExpoBira 2026 já começou! 🚀

Quem aí já está ansioso para reencontrar o Lumberjack na maior festa de Ubiratã? 🍖

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