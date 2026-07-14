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A Lumberjack Steakhouse está de volta à ExpoBira 2026! 🥩🔥
Quem passou pela última edição sabe: sabor, qualidade e uma experiência única fazem do Lumberjack uma parada obrigatória durante a festa. E em 2026 não será diferente!
📅 De 11 a 14 de junho 📍 Centro de Ubiratã
Prepare-se para saborear cortes especiais, hambúrgueres e pratos que conquistaram o público. A contagem regressiva para a ExpoBira 2026 já começou! 🚀
Quem aí já está ansioso para reencontrar o Lumberjack na maior festa de Ubiratã? 🍖
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
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