Suas unhas merecem cuidado, beleza e perfeição em cada detalhe.No Studio Talit…

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✨ Suas unhas merecem cuidado, beleza e perfeição em cada detalhe.
No Studio Talita Rocha, cada atendimento é realizado com dedicação para valorizar ainda mais sua beleza e autoestima. 💙
💅 Manicure e Pedicure
💎 Unhas em Gel
✨ Designer de Unhas
Agende seu horário e tenha unhas impecáveis para qualquer ocasião.
📲 (44) 99956-5142
📷 @talitarocha_naildesigner
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