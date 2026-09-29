Preços do petróleo caem com retomada de exportações no Oriente Médio

Brent e WTI fecharam em queda após sinais de normalização das exportações pelo oleoduto Leste‑Oeste e recuperação de embarques no Golfo

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão em queda nesta terça‑feira, 29, com o mercado reajustando preços diante de sinais de retomada das exportações pelo oleoduto Leste‑Oeste da Arábia Saudita e recuperação de embarques no Golfo, segundo a Agência Estado.

Fechamentos e variações

Na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o Brent para dezembro fechou em queda de 1,71% (US$ 1,67), a US$ 96,16 o barril. Na Nymex, o WTI para novembro caiu 3,48% (US$ 3,22), a US$ 89,38 o barril, conforme os dados reportados pela Agência Estado.

Fluxos regionais e contexto geopolítico

Dados da Kpler indicam que, em setembro, os envios de petróleo na região chegaram a 80% dos níveis anteriores à guerra. Ao mesmo tempo, o enviado da ONU para o Iêmen, Hans Grundberg, disse ter se reunido com negociadores dos Houthis em esforços para evitar uma nova escalada no país, conforme relatado pela Agência Estado.

Declarações públicas também marcaram a cobertura: o vice‑presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que o Irã precisa mudar de comportamento para viabilizar avanços com Washington, e o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã está “indo muito mal”, que a guerra vai acabar em breve e que os preços do petróleo vão despencar. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) pediu manifestações contra Trump, segundo a mesma reportagem.

Expectativas e medidas internacionais

Na visão de analistas, a pressão política interna nos EUA por alívio à inflação e aos custos de energia tende a incentivar negociações que normalizem os fluxos regionais, afirmou o estrategista global de commodities do Citi, Eric Lee, em entrevista ao Broadcast, citada pela Agência Estado. O banco mantém cenário base em que o Brent volte a ficar abaixo de US$ 70 ao longo de 2027, com média em torno de US$ 65, segundo Lee.

Além disso, a Reuters reportou que o diretor‑executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, disse que os países‑membros poderão discutir a liberação de reservas estratégicas futuramente, caso seja necessário.