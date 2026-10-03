Tribunal do Arizona anula sentença de Gabriel Paul Horcasitas por vídeo com versão gerada por IA da vítima

Tribunal de apelação do Arizona determinou nova sentença porque vídeo gerado por IA com representação de Christopher Pelkey foi exibido antes da pena

Um tribunal de apelação do Arizona anulou a sentença imposta a Gabriel Paul Horcasitas e ordenou que ele seja novamente sentenciado após concluir que um vídeo criado por inteligência artificial com uma representação do morto Christopher Pelkey foi exibido indevidamente durante a audiência de fixação da pena, informou a BBC.

Horcasitas, 55, havia sido condenado por um júri por atirar e matar Christopher Pelkey, 37, em 2021, durante uma confrontação em um semáforo. Na sentença anterior, ele recebeu 10 anos de prisão.

Detalhes do vídeo e do recurso

A família de Pelkey produziu um clipe em que uma versão gerada por IA aparece falando em nome do homem morto. Segundo a BBC, a irmã de Pelkey, Stacey Wales, disse no ano passado que foram usadas gravações de voz, vídeos e fotos para recriar a voz e a imagem dele.

Trechos do vídeo, reproduzidos no tribunal, incluíam declarações traduzidas pela reportagem como: “Ao Gabriel Horcasitas, o homem que atirou em mim, é uma pena que nos tenhamos encontrado naquele dia nessas circunstâncias” e “Em outra vida, provavelmente poderíamos ter sido amigos”; e também: “Acredito no perdão, e em um Deus que perdoa. Sempre acreditei e ainda acredito”.

Motivação da corte de apelação

O tribunal de apelação afirmou que o clipe gerado por IA “ultrapassou essa linha” e escreveu que, em vez de documentar um evento ou registrar um momento particular, o vídeo apresentava “uma representação da vítima e de seus pensamentos criada a partir das imaginações da irmã da vítima”, segundo a BBC.

Com base nesse entendimento, a corte decidiu que a exibição do vídeo na audiência de sentença foi inadequada e determinou a realização de um novo procedimento para fixar a pena.

Reações registradas

O advogado de defesa que abriu o recurso, Kristen Reller, optou por não comentar, informou a reportagem. A advogada que atua pelos interesses das vítimas, Jessica Gattuso, não respondeu a pedido de comentário, acrescentou a BBC.

No momento da primeira audiência de sentença, o juiz que presidiu o caso, Todd Lang, havia expressado apreciação pelo uso da tecnologia, dizendo: “Eu amei aquela IA, obrigado por isso. Apesar da sua raiva, por mais justificável que seja a raiva da família, eu ouvi o perdão” (tradução da declaração publicada pela BBC).

A reportagem da BBC sobre a decisão foi publicada em 7 de maio de 2025.