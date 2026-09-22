Gabriel Brazão passa por cirurgia no ombro e Santos projeta retorno do goleiro apenas para a temporada de 2027

Após lidar com fortes dores no ombro esquerdo, o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, passou por cirurgia em Belo Horizonte e iniciará processo de recuperação.

O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, utilizou suas redes sociais para confirmar que passou por uma cirurgia no ombro esquerdo na última segunda-feira. O procedimento foi realizado em Belo Horizonte, conforme informação divulgada pelo ge.

O atleta vinha enfrentando um quadro de dores intensas na região, que se agravaram após o confronto contra o Atlético-MG, válido pela Copa Sul-Americana. Diante da situação, o jogador decidiu antecipar a intervenção, que estava originalmente planejada apenas para o final da atual temporada.

A operação foi conduzida pelo Dr. Sergio Campolina, chefe do departamento médico do Cruzeiro e profissional que acompanhou a formação do arqueiro. Brazão agradeceu ao médico em uma publicação, afirmando que logo estará de volta aos gramados.

Processo de recuperação e retorno aos gramados

Após o sucesso do procedimento, o goleiro seguirá o período inicial de repouso em casa. Na sequência, o atleta dará início ao trabalho de fisioterapia nas dependências do Santos.

O planejamento do clube é permitir que Gabriel Brazão se recupere sem qualquer tipo de pressão para um retorno antecipado. O objetivo central é que o jogador esteja 100% fisicamente para o início da próxima temporada, em 2027.

Impacto na meta do Peixe para o restante do ano

Com a ausência de Brazão, que acumulou 50 jogos e 63 gols sofridos na temporada, a titularidade passou para Diógenes. O novo arqueiro, no entanto, enfrentou dificuldades na partida contra o Remo e deve retornar aos gramados sob pressão após a Data Fifa.

O elenco santista ainda conta com João Paulo, reserva imediato e ex-titular da equipe, e o jovem João Pedro, de apenas 18 anos. O clube evita utilizar o promissor atleta da base agora, temendo que a exposição prematura possa prejudicar seu desenvolvimento profissional.

FAG – Perguntas e Respostas

Por que Gabriel Brazão antecipou a cirurgia?

O goleiro antecipou o procedimento devido ao agravamento de fortes dores no ombro após a partida contra o Atlético-MG.

Qual a previsão de volta do goleiro?

O jogador deve retornar apenas para a temporada de 2027, visando uma recuperação completa sem pressa.

Quem realizou a cirurgia do atleta?

A operação foi feita pelo Dr. Sergio Campolina, chefe do departamento médico do Cruzeiro.

Quem assume o gol do Santos durante a recuperação?

Diógenes assumiu a titularidade, mas o elenco também conta com João Paulo, que é o reserva imediato.

O Santos pretende usar o goleiro da base João Pedro?

Existe um receio do clube em utilizar o jovem de 18 anos agora, para não queimar etapas de seu desenvolvimento em um momento delicado.