Gabriel de Alba diz: “Queremos o Botafogo o melhor time das Américas”

– Falei três coisas. Primeiro, respeito. Eles terão uma instituição que os respeite e que cumpra com seus compromissos. Segundo, falei que acredito neles, tanto para amanhã quanto para o futuro. Queremos fazer do Botafogo o time vencedor que a torcida merece. O melhor time das Américas, que dispute todos os anos os campeonatos locais e sul-americanos e que esteja sempre competindo no Mundial de Clubes. Estamos comprometidos com isso. Vamos contribuir, investir e estruturar o clube para alcançar esse objetivo. E terminei falando sobre esperança. Muita esperança de ter um time vencedor e de fazer parte dessa família.