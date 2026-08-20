Grave acidente deixa quatro feridos na BR-369, em Ubiratã

Um grave acidente mobilizou equipes de emergência na noite desta quarta-feira (19), na BR-369, nas proximidades do Posto Brasília, em Ubiratã.

Equipes da Defesa Civil, do SAMU e da concessionária ViaCampo foram acionadas para prestar atendimento. Segundo as informações iniciais, quatro pessoas ficaram feridas na ocorrência.

As vítimas foram socorridas no local e encaminhadas para a Santa Casa de Ubiratã. Uma delas apresenta estado de saúde considerado crítico.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades. Novas informações podem ser divulgadas conforme o atendimento às vítimas e o andamento da ocorrência.

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