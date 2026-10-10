Gaeco de Curitiba cumpre mandados de busca e apreensão em investigação sobre suspeitas de homicídio e fraude processual envolvendo policiais militares

O núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 9 de outubro, a Operação Alecto, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na capital. A investigação apura a possível prática dos crimes de homicídio e fraude processual envolvendo policiais militares.

As medidas judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Curitiba e cumpridas na residência de um oficial da Polícia Militar do Paraná e nas sedes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e do 23º Batalhão de Polícia Militar, em Curitiba. O cumprimento dos mandados contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Paraná.

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