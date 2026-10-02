Câmara dos Deputados Públicas edital de concurso para Analista Legislativo com 66 vagas imediatas e cadastro reserva

O novo concurso da Câmara dos Deputados oferece 66 vagas imediatas para o cargo de Analista Legislativo, além de 118 oportunidades para cadastro reserva em diversas especialidades de nível superior.

A Câmara dos Deputados oficializou a abertura de um novo processo seletivo voltado para o preenchimento de cargos de Analista Legislativo. A seleção busca profissionais qualificados para atuar em diversas áreas estratégicas do órgão, reforçando o quadro técnico da instituição.

As vagas contemplam especialidades como Jornalismo, Engenharia, Arquivologia e Biblioteconomia, entre outras. O processo oferece um total de 66 postos de trabalho imediatos, somados a 118 vagas destinadas ao cadastro reserva, conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados.

Cargos e especialidades contempladas no edital

O edital detalha que o certame abrange um leque variado de formações acadêmicas. Os candidatos aprovados atuarão em funções como Divulgação Institucional, Relações Públicas, Museologia e Registro e Redação, além das diversas ramificações da engenharia, incluindo Civil, Elétrica, Eletrônica/Telecomunicações e Mecânica.

Cronograma de inscrições e provas

Os interessados em participar deste concurso público devem ficar atentos aos prazos. O período de inscrições será aberto no dia 15 de outubro e seguirá até o dia 17 de novembro de 2026. A etapa de avaliação, composta por provas objetivas e discursivas, está agendada para ocorrer no dia 17 de janeiro de 2027.

Onde acessar o edital oficial

Para conferir todas as regras, requisitos e conteúdos programáticos, os candidatos devem acessar os canais oficiais disponibilizados pela organização. As informações completas encontram-se disponíveis no site cd.leg.br/concurso e também na página oficial do Cebraspe, responsável pela execução do certame.

Acompanhamento do processo seletivo

A Agência Câmara será o canal oficial para a divulgação de atualizações, convocações e comunicados sobre as próximas etapas deste concurso da Câmara dos Deputados. Recomenda-se que os participantes monitorem regularmente os portais indicados para evitar a perda de prazos fundamentais.

Perguntas Frequentes

Quantas vagas são oferecidas no total para Analista Legislativo?

São oferecidas 66 vagas imediatas e 118 para cadastro reserva.

Quando começam as inscrições para o concurso?

As inscrições terão início no dia 15 de outubro de 2026.

Qual a data prevista para a realização das provas?

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 17 de janeiro de 2027.

Onde posso ler o edital completo?

O edital pode ser consultado nos endereços cd.leg.br/concurso ou no site do Cebraspe.

Quais são as áreas de atuação disponíveis?

O concurso abrange áreas como Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia, Registro e Redação, além de várias especialidades de Engenharia.