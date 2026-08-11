Gaeco deflagra terceira fase da Operação Primeiros Passos contra grupo suspeito de tráfico de drogas e venda ilegal de armas de fogo em Cascavel

O Núcleo Regional de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou na manhã desta terça-feira, 11 de agosto, a terceira fase da Operação Primeiros Passos. A ação, realizada com apoio da 15ª Subdivisão Policial da Polícia Civil e do Pelotão de Choque do 6º Batalhão da Polícia Militar, apura crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo.

Acesse áudio do Delegado Fernando de Carvalho Santana

Acesse álbum com imagens

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Cascavel e Foz do Iguaçu. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo Criminal das Garantias da Comarca de Cascavel e têm como alvo três homens investigados por envolvimento na venda e distribuição de drogas e armas de fogo na região.

Apreensões – Durante o cumprimento das ordens judiciais, um homem foi preso em flagrante. Com ele, foi localizado um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, além de 31 munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos telefones celulares, que serão submetidos à análise para obtenção de novos elementos para a investigação, e uma balança de precisão.

A terceira fase da Operação Primeiros Passos busca reunir novos elementos sobre a atuação do grupo investigado e esclarecer a participação dos envolvidos nos crimes apurados.

Informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação

[email protected]

(41) 3250-4226