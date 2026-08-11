O novo luxo está em cozinhar para receber: experiências gastronômicas em casa ganham destaque

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Celebrar momentos especiais deixou de ser sinônimo exclusivo de sair para restaurantes. O novo luxo está em viver experiências gastronômicas dentro de casa, reunindo amigos e familiares em torno da mesa, com ingredientes especiais e produtos escolhidos a dedo. Essa tendência reflete uma mudança no estilo de vida, na qual receber bem em casa passou a ser uma forma de desfrutar o tempo livre com qualidade e sem pressa.
Segundo informações do Supermercado Conceito Ítalo Barigui, inaugurado em 12 de agosto na região do Barigui, Curitiba, esse conceito impulsiona o consumo de produtos gourmet, boas carnes, vinhos harmonizados e preparos artesanais diretamente no lar. O ambiente doméstico ganhou protagonismo como um espaço de convivência e celebração, incentivando a compra de itens cuidadosamente selecionados para criar experiências culinárias únicas.
Mais do que a refeição pronta, a experiência passou a incluir o prazer da escolha dos ingredientes, a preparação das receitas e o momento de compartilhar sem pressa. Espaços integrados, áreas gourmet e cozinhas amplas nas residências passaram a ser valorizados para receber, oferecendo conforto e funcionalidade para o anfitrião. Preparar o cardápio, conversar durante o preparo e montar a mesa com detalhes são gestos que expressam um estilo de vida.
O interesse por produtos especializados, como massas artesanais, carnes nobres, queijos selecionados, embutidos importados, cafés especiais e azeites finos aumentou. Conforme a curadoria do supermercado Ítalo Barigui, o atendimento personalizado na adega orienta clientes na escolha de vinhos que harmonizam com cada prato, enquanto o açougue apresenta uma área de Dry Aging para maturação controlada das carnes. Esses elementos facilitam a montagem de encontros que valorizam a gastronomia em casa.
O empreendimento reúne marcas locais e importadas, priorizando qualidade, saudabilidade, praticidade e proximidade, pilares que definem sua proposta. Fatiamentos na hora, produtos frescos e uma seleção exclusiva facilitam o processo para quem deseja preparar refeições sofisticadas sem sair de casa. Assim, o Ítalo Barigui oferece o essencial para transformar encontros simples em momentos memoráveis, alinhando-se às novas tendências do mercado.
Porque as pessoas buscam transformar o ato de alimentar-se em momentos de convivência e celebração, valorizando o tempo dedicado à escolha dos ingredientes, preparo e compartilhamento da refeição em casa.
Itens como carnes nobres, vinhos selecionados, massas artesanais, queijos especiais, embutidos importados e cafés de qualidade são procurados para garantir uma experiência gastronômica mais completa e sofisticada.
Oferece uma curadoria apurada de produtos gourmet, atendimento especializado para harmonização de vinhos, carnes maturadas no Dry Aging e variadas opções de ingredientes artesanais, facilitando o acesso a esses itens em um único local.