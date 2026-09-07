Geada no Paraná: Simepar alerta para frio intenso nesta madrugada e aponta regiões com maior risco

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu um alerta sobre a possibilidade de geada na madrugada deste domingo para segunda-feira, dia 7, em diversas regiões do estado.

A previsão Meteorologia indica que o frio ganha força após a passagem de um sistema de chuvas, com a chegada de uma massa de ar frio. Esse fenômeno climático eleva a probabilidade de formação de geada no Paraná, especialmente nas áreas mais elevadas e próximas à divisa com Santa Catarina, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Embora a chuva tenha começado a perder força neste domingo, o tempo instável ainda mantém alertas em vigor.

A seguir, entenda quais são as áreas mais impactadas pelo fenômeno e como as temperaturas devem se comportar nas próximas horas em todo o território estadual.

Região Metropolitana de Curitiba sob atenção

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a previsão do Simepar aponta para a possibilidade de geada fraca em municípios específicos. O risco é considerado maior nas cidades localizadas ao sul da capital, onde as temperaturas devem cair consideravelmente durante a madrugada.

Entre os municípios que possuem maior chance de registrar o fenômeno estão São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Piên, Agudos do Sul, Mandirituba, Quitandinha, Rio Negro e Campo do Tenente. A cidade de Piraquara também aparece na lista de monitoramento do instituto.

Sul do Paraná registra geada moderada

A situação é mais severa na região de Palmas, no Sul do estado. Segundo os dados técnicos do Simepar, o município e suas áreas vizinhas apresentam a maior possibilidade de ocorrência de geada moderada. O frio já se fez presente no fim de semana, com Palmas registrando 2,8°C na madrugada de sábado para domingo.

A previsão também indica risco para municípios próximos de União da Vitória e Pato Branco. Nessas localidades, as temperaturas devem oscilar entre 4°C e 5°C, criando as condições ideais para a formação de gelo sobre a vegetação e superfícies expostas.

Impacto das condições climáticas no litoral

Além da preocupação com a geada no interior, o litoral paranaense enfrenta um cenário de alerta diferente. O Inmet prevê ventos fortes e agitação marítima para a faixa litorânea. Portanto, a população deve ficar atenta tanto ao frio intenso quanto às condições de instabilidade que ainda persistem em grande parte do Paraná.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o frio no Paraná

1. Existe risco real de geada em Curitiba? A previsão indica possibilidade de geada fraca em municípios da Região Metropolitana, especialmente ao sul da capital, mas não há um alerta específico para o centro urbano de Curitiba.

2. Quais cidades têm maior risco de geada moderada? O Simepar destaca a região de Palmas, no Sul do Paraná, como a área com maior probabilidade de registrar geada moderada durante esta madrugada.

3. As temperaturas devem ficar abaixo de zero? A previsão aponta que, na região Sul do estado, os termômetros devem registrar entre 4°C e 5°C, sendo temperaturas baixas, mas acima do ponto de congelamento absoluto.

4. Por que o frio aumentou no Paraná? O resfriamento é causado pela chegada de uma massa de ar frio logo após a passagem de um sistema de chuvas, que perdeu força ao longo deste domingo.

5. Além da geada, há outros alertas meteorológicos? Sim, o Inmet mantém um alerta amarelo para tempestades com ventos de até 60 km/h, além de previsão de agitação marítima no Litoral paranaense.