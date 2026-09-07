Carro furtado em Cascavel é encontrado abandonado com vidros abertos

Veículo com alerta de furto foi localizado durante patrulhamento no Bairro Santa Cruz; guincho recolheu o carro e ele foi levado à delegacia

Um carro furtado em Cascavel foi localizado pela Polícia Militar na madrugada de domingo (6 de setembro de 2026), por volta das 2h45, na Rua Tupiniquins, no Bairro Santa Cruz, segundo o CGN.

Os militares encontraram o veículo estacionado em um trecho considerado ermo e perceberam que os vidros estavam abertos mesmo diante de condições climáticas adversas. Após consulta ao sistema informatizado, foi constatado o alerta de furto.

Localização e verificação

A equipe Polícia realizou a verificação da identificação do automóvel no sistema e confirmou a restrição por furto. O carro estava parado em via pública; os vidros abertos chamaram a atenção dos agentes durante o patrulhamento preventivo, conforme relatado pelo CGN.

Procedimentos adotados

Após a confirmação do alerta, os policiais acionaram um serviço de guincho para remover o veículo. O automóvel foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária e o veículo deverá permanecer à disposição para posterior restituição ao proprietário, segundo o CGN.

Suspeitos

Nenhum suspeito foi localizado nas proximidades durante a ocorrência, de acordo com as informações divulgadas pelo CGN.