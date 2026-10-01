Gilmar Mendes obriga TV Globo a incluir Renan Santos em debate Presidência

Decisão do decano do STF anulou negativa do presidente do TSE e determina que o candidato participe do debate marcado para 1º de outubro às 21h30

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a TV Globo assegure a participação do candidato à Presidência Renan Santos (Missão) no debate marcado para quinta-feira, 1º de outubro, às 21h30. A decisão anulou a negativa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, segundo a Agência Estado, publicada pela CGN.

O decano atendeu a um pedido do partido Solidariedade. "Uma vez que o candidato Renan Santos atende ao requisito objetivo previsto no próprio regulamento do debate, sua exclusão não pode se dar ao talante da emissora", escreveu Gilmar Mendes. Em trecho adicional, o ministro afirmou: "O palco de um debate Presidência, sobretudo o último antes do primeiro turno, não é apenas um espaço televisivo, mas um dos ambientes institucionais em que o eleitor confronta diretamente as alternativas que lhe são submetidas."

Pedido do partido e regulamento do debate

segundo CGN, o Solidariedade alegou que as regras do debate protocoladas pela TV Globo no TSE preveem que, em caso de desistência, a emissora poderá convidar o candidato mais bem posicionado na última pesquisa de intenção de voto da Quaest. A legenda ressaltou que o presidente do TSE havia atendido a pedido do partido Novo para incluir Romeu Zema no mesmo debate.

Números citados pela decisão

Na pesquisa Quaest divulgada em 28 de setembro, apontada na matéria, Renan Santos registrou 3% das intenções de voto, enquanto Romeu Zema apareceu com 1%.

Competência do STF e do TSE

Gilmar Mendes também escreveu que não cabe ao TSE deliberar sobre todos os aspectos relativos ao pleito, afirmando que cabe ao Supremo atuar como guardião da Constituição, inclusive em matérias que afetem a higidez das eleições, segundo publicado pela Agência Estado.