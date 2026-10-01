Piloto Indian ferido em voo para Israel é identificado como Capt Smit Machchhar

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O piloto ferido durante um ataque a bordo de um voo com destino a Israel foi identificado como o Indian Capt Smit Machchhar, informou a BBC. O incidente forçou a aeronave da Flydubai a desviar e pousar na cidade saudita de Tabuk, onde Machchhar foi levado a um hospital.
Segundo a BBC, o voo FZ1073 partiu de Dubai às 03:05 GMT (07:05, horário local) com destino ao aeroporto Ben Gurion, em Israel, transportando ao menos 150 pessoas. Dados do site Flightradar24 mostraram que o avião realizou uma rápida descida sobre a Arábia Saudita por volta de 05:21, perdendo mais de 17.000 pés (5.000 m) em menos de dois Minutes.
O aparelho chegou a emitir o código de emergência (squawk 7700), passou a sinalizar um código de sequestro (squawk 7500) e voltou ao 7700 Minutes depois, antes de fazer curva que incluiu breve entrada no espaço aéreo da Jordanian e, em seguida, pousar em Tabuk. Dados de posição indicam que a aterrissagem ocorreu às 06:58.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou em publicação na plataforma X que um piloto teria esfaqueado o outro e que um passageiro e um membro da tripulação conseguiram entrar na cabine e dominar o agressor. Netanyahu descreveu Machchhar como um ‘verdadeiro herói’ e escreveu que ele ‘salvou a vida de 174 pessoas’ e impediu ‘um desastre catastrófico em pleno voo’, segundo a BBC.
Machchhar cresceu em Mumbai, onde seus pais ainda vivem, e começou a treinar em aviação em 2008 na Mainland Air, em Dunedin, na Nova Zelândia, segundo a BBC. Três anos depois, passou a trabalhar como piloto comercial na SpiceJet e, em 2022, ingressou na Flydubai.
De acordo com seu perfil no LinkedIn citado pela BBC, ele acumulava mais de 9.750 horas de voo, incluindo mais de 6.400 horas como piloto em comando. Colegas e instrutores o descreveram como calmo sob pressão: Philip Kean, CEO da Mainland Air, disse lembrar de Machchhar como alguém que permanecia sereno em crises. Um ex-colega da SpiceJet, Capt Dharav Gosalia, disse que ele era extrovertido e ‘muito jovial’.
Machchhar participou no ano anterior de um podcast chamado Bona-Fide Banter, onde falou sobre a carreira e sobre a importância de equilibrar vida pessoal e trabalho na aviação, conforme relatado pela BBC.
Autoridades e lideranças reagiram ao episódio. O embaixador da Índia nos Emirados Árabes Unidos, Deepak Mittal, afirmou estar 'orgulhoso do Capt Smit por sua coragem' e disse estar 'muito reassurado' após entrevistá-lo, segundo a BBC. A embaixada Indian no Reino da Arábia Saudita descreveu o piloto como estando em condição estável; a embaixada nos Emirados disse que ele estava 'com boa saúde e se recuperando bem'.
O primeiro-ministro Indian Narendra Modi escreveu que Machchhar 'mostrou imensa coragem e uma determinação inabalável para proteger a vida dos outros' e desejou rápida recuperação. O ministro das Relações Exteriores Indian, S. Jaishankar, elogiou a 'coragem extraordinária e notável presença de espírito, mesmo diante de grave perigo'.
Nos Estados Unidos, o President Donald Trump disse a repórteres que 'o piloto estava em péssimas condições' mas teve presença de espírito para abrir a porta da cabine durante o ataque, afirmando que 'em certo sentido ele foi um herói, conseguiu abrir a porta'. A companhia aérea SpiceJet também chamou Machchhar de 'herói' em comunicado, segundo a BBC.
As informações desta reportagem são baseadas em material publicado pela BBC.