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GOLF É ENCONTRADO ABANDONADO APÓS SAIR DA PISTA NA BR-369
Um Volkswagen Golf com placas de Cascavel foi encontrado abandonado após sair da pista na BR-369, em Corbélia.
A ocorrência foi atendida por equipes da concessionária Via Campo, no quilômetro 497 da rodovia. O veículo estava em meio à vegetação, dentro de uma valeta às margens da pista e sem nenhum ocupante.
A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção enquanto trafegava pela rodovia. Até o momento, não há informações sobre a identidade do responsável pelo carro, nem se ele sofreu ferimentos ou deixou o local antes da chegada das equipes de atendimento.
Após os procedimentos no local, o automóvel foi removido pela concessionária. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
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