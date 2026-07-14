Governo aprova aumento da mistura de etanol na gasolina para 32%

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta terça-feira (14) o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, que passará de 30% para 32%. A decisão foi tomada durante reunião presidida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e faz parte da política de incentivo aos biocombustíveis prevista na Lei do Combustível do Futuro.

Com a mudança, a gasolina comum comercializada nos postos brasileiros passará a conter 32% de etanol anidro e 68% de gasolina fóssil. A nova composição, conhecida como E32, tem previsão para entrar em vigor a partir de 1º de agosto, após a conclusão dos procedimentos de implementação definidos pelo governo.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida busca ampliar a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional, reduzir a dependência da importação de gasolina e fortalecer a produção de etanol no país. A expectativa é de que o aumento da mistura também contribua para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

De acordo com estimativas do governo federal, a adoção do E32 poderá evitar a importação de aproximadamente 450 milhões de litros de gasolina por ano, além de estimular investimentos no setor sucroenergético e gerar impactos positivos na economia.

O governo também avalia que a mudança poderá ajudar a reduzir o preço da gasolina ao consumidor, embora o valor final continue sujeito a fatores como a cotação internacional do petróleo, os custos de produção do etanol e a carga tributária incidente sobre os combustíveis.

Antes da aprovação, a nova mistura passou por testes técnicos que, segundo o governo, comprovaram sua compatibilidade com a frota de veículos a gasolina e flex atualmente em circulação no Brasil, sem a necessidade de adaptações nos motores.

A possibilidade de ampliar o percentual de etanol na gasolina foi autorizada pela Lei do Combustível do Futuro, sancionada em 2024, que estabeleceu parâmetros para o aumento gradual da mistura desde que fossem comprovadas sua viabilidade técnica e segurança para os veículos.