Flaco López: de suplente a estrella indiscutible del Palmeiras

Diversos atacantes argentinos pasaron por Palmeiras en los últimos años. Y el comienzo de Flaco López en el club hacía pensar que sería uno más que no dejaría nostalgia.

Pero la historia de Flaco fue diferente. El delantero flaco, que tenía dificultades para ganar peso e imponerse físicamente, se fue haciendo más fuerte, más confiado y más goleador.

Y los goles marcados con sus PUMA empezaron a llegar de todas las maneras. Poco a poco, además de hacer goles, mostró una versatilidad para crear jugadas y darle fluidez al ataque de Palmeiras, actuando también fuera del área.

El centrodelantero “débil” se convirtió en un atacante completo. En 2025 fue el máximo goleador del Verdão y pasó a ser una presencia frecuente en las selecciones de mejores jugadores del Brasileirão y de la Libertadores. Tanto que llegó a la otra selección, la campeona mundial Argentina.

Si el título de la Copa del Mundo de 2026 con la albiceleste se le escapó por poco, con la camiseta verde la pelota sigue entrando.

Flaco es el goleador del Palmeiras que lidera el Brasileirão. En la Libertadores, lidera otro ranking: el de asistencias.

Si mantiene este ritmo, no es difícil entender que de los pies de Flaco López el Verdão encontrará los atajos hacia las dos conquistas.

📸 Mariana Bazo – 2026 Getty Images

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