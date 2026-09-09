Grávida de 7 meses sofre agressão com pá em Curitiba e suspeito morre após confronto com a Polícia Militar

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Uma jovem de 21 anos, que está grávida de sete meses, foi vítima de uma agressão violenta na noite desta terça-feira, 8 de setembro, na Vila São Miguel, região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A mulher foi atacada com uma pá de construção durante uma ocorrência que mobilizou as forças de segurança da capital paranaense.
Após conseguir escapar do agressor e pedir socorro, a vítima foi encaminhada para receber atendimento médico, apresentando ferimentos pelo corpo, com foco especial na região da barriga. Segundo informações relatadas pela jovem a populares, ela esperava um filho do próprio homem que a agrediu.
Conforme apurado pelo portal Banda B, a situação escalou quando policiais militares do 23º Batalhão foram acionados para atender a ocorrência na residência onde o suspeito estava escondido.
Ao chegarem ao local indicado, os agentes da Polícia Militar encontraram o homem armado com uma faca. De acordo com o relato oficial da ocorrência, o suspeito teria desobedecido às ordens das autoridades para que largasse a arma branca e abandonasse a postura de ataque.
O homem teria avançado contra um dos policiais, o que forçou os agentes a efetuarem disparos de arma de fogo para conter a ameaça. O suspeito foi atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local antes mesmo da chegada das equipes de resgate médico.
Enquanto a equipe policial realizava o atendimento da ocorrência, novos disparos foram ouvidos nas proximidades da residência. A suspeita inicial das autoridades é de que traficantes da região tenham atirado contra os policiais militares presentes no local.
Por sorte, nenhum dos agentes foi atingido durante o episódio. A Polícia Civil deverá investigar a dinâmica detalhada do crime de agressão contra a gestante, bem como a origem dos disparos que ocorreram durante o trabalho da PM na região da Vila São Miguel.
Qual o estado de saúde da gestante agredida?
A jovem de 21 anos foi socorrida após o ataque com uma pá e encaminhada ao hospital com ferimentos pelo corpo, principalmente na região da barriga.
O que motivou a morte do suspeito?
O homem morreu após avançar contra policiais militares utilizando uma faca, ignorando as ordens de rendição, o que resultou em uma reação armada dos agentes.
Qual era o vínculo entre a vítima e o agressor?
Segundo o relato da jovem, ela estava grávida de sete meses e o bebê seria filho do homem que a agrediu.
Houve outros feridos durante a ação policial?
Não. Apesar de terem ocorrido outros disparos na região, possivelmente efetuados por traficantes, nenhum policial foi atingido durante a ocorrência.
Onde o caso aconteceu?
A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (8), na Vila São Miguel, localizada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).