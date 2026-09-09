Sandro Alex propõe unificar números de emergência do Paraná com uso de inteligência artificial

Candidato do PSD afirmou à TVCI que quer criar uma central para triagem por IA, mantendo atendimento dos órgãos; declaração foi em 8 de setembro de 2026

O candidato ao governo do Paraná Sandro Alex (PSD) disse, em entrevista à TVCI nesta terça-feira (8 de setembro de 2026), que pretende unificar os telefones dos Serviço de emergência do estado, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Defesa Civil, com auxílio de inteligência artificial (IA).

Segundo Sandro Alex, a ideia é criar uma central que faça a triagem por meio de IA para encaminhar rapidamente o solicitante ao órgão adequado. “Cada um dos órgãos tem o seu atendimento, e é possível que eles sejam mantidos, porque nós vamos unificar com uma central que possa passar o comando ou estarem todos no mesmo local. Isto eu coloquei no meu plano de governo… O que eu não vou deixar, é nenhum órgão sem o devido atendimento e adequado atendimento, que cada um tem a sua forma e a sua conduta, inclusive de sigilo”, afirmou o candidato, em declaração relatada pelo G1.

Proposta e funcionamento previsto

Conforme relatado pela reportagem, o uso da inteligência artificial seria aplicado na triagem inicial para agilizar respostas e direcionar chamados ao serviço competente. Sandro Alex disse que a proposta consta em seu plano de governo e que já pediu definições para implantação, sem detalhar prazos ou etapas técnicas na entrevista.

Agenda de campanha e contexto eleitoral

No mesmo dia, o candidato teve compromissos em São José dos Pinhais e Curitiba: visita ao Centro de Amparo Jesus Maria José, gravações do programa eleitoral, entrevista na CNT e jantar com voluntários no bairro Santa Felicidade, segundo o G1. A reportagem lembra que a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto e que o primeiro turno está marcado para 4 de outubro, com segundo turno em 25 de outubro, se necessário.

Disputa no Paraná

O G1 também informou que, no Paraná, os partidos definiram oito candidatos na disputa pelo governo, sem lista detalhada na reportagem consultada.